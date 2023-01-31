В Новосибирской области вынесли приговор двум местным жителям, сбывавшим поддельные купюры

Новосибирцы занимались сбытом поддельных купюр. Фото: УФСБ России по НСО

В Новосибирской области судили двух жителей Искитима, которые занимались сбытом поддельных купюр. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

На скамье подсудимых оказались 23-летний Захар Мельничук, осужденный за кражу и находившийся под домашним арестом, и 43-летняя Рената Ткаченко. Их задержали в марте прошлого года.

− При проведении оперативно-следственных мероприятий в одной из квартир задержанных обнаружено и изъято 13 поддельных банковских билетов Центрального банка РФ номиналом 5 тысяч рублей. Установлено, что фигуранты приобретали и хранили фальшивые купюры в целях сбыта, − рассказали в УФСБ.

Также выяснилось, что женщина работала кассиром кредитно-потребительского кооператива. Она похитила из кассы более 300 тысяч рублей, а вместо них положила поддельные купюры номиналом пять тысяч рублей. Сибирячку задержали с поличным.

В отношении Ренаты Ткаченко возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 160 и частью первой статьи 186 УК РФ (присвоение или растрата, совершенная с использованием своего служебного положения в крупном размере, а также сбыт поддельных денег). Захару Мельничуку вменили сбыт поддельных денег.

Женщине дали 2 года 6 месяцев условно. Парень же получил 2 года 2 месяца в колонии общего режима.

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