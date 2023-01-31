Бабушку вынес на руках ветеран МЧС: стали известны подробности пожара в частном доме в Новосибирске

Бабушка спаслась благодаря ветерану МЧС России. Фото: ГУ МЧС России по НСО

Появились подробности пожара, который произошел 31 января в частном доме на улице Ленинградской. Детали произошедшего раскрыли в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В 10:03 в службу спасения поступил сигнал о ЧП в Октябрьском районе. Через восемь минут пожарные уже были на месте. К тому моменту из частного дома валил дым.

Выяснилось, что там проживала 90-летняя пенсионерка. Бабушка спаслась благодаря ветерану МЧС России Андрею Потапенко. Как рассказал мужчина, он живет в соседнем доме. О пожаре сибиряк узнал от одной из соседок. Не медля ни минуты, он отправился на место ЧП.

− Вскрыл дверь топором, зашел внутрь, в доме было плотное задымление, горело где-то в комнате. На полу в коридоре обнаружил бабушку и на руках вынес на улицу. Освободил ей дыхательные пути, и бабушка сама задышала, − рассказал Андрей Потапенко.

После этого ветеран МЧС позвонил коллегам на номер 112. Прибывшие пожарные надели на бабушку кислородную маску и передали ее медикам. Других людей в доме не оказалось.

Огнеборцы вынесли с веранды газовый баллон. За 25 минут пожарные ликвидировали открытое горение. Распространения огня на соседние помещения удалось избежать.

В тушении пожара были задействованы 13 человек личного состава и три единицы техники. Причину возгорания установят дознаватели МЧС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber