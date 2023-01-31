Сибиряк обвинил неизвестных в похищении двух лабрадоров с фермы под Новосибирском

Породистого пса со щенком могли увезти в Новосибирск. Фото: Предоставлено героями публикации

Под Новосибирском фермер Дмитрий Каранфилов обвинил неизвестных в похищении двух породистых собак. Инцидент случился днем 29 января с 17:00 до 18:00 в поселке Верх-Чемской Тогучинского района.

- Мой отец – фермер, утром взял лабрадора Грея и поехал в свое хозяйство. Грей и его щенок бегали по территории, пока отец с рабочими занимался хозяйством. Через пару часов собаки пропали, следы лыж и собачьих лап привели к месту парковки авто. Белый «Ниссан» с номерами 22 региона стоял у нашего дома, он и увез собак, – рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Каранфилов.

Отец запомнил номер машины. А сын написал заявление в полицию о краже.

Лабрадора Грея купили у проверенного заводчика со всеми документами 6 лет назад. По словам сына мужчины, сейчас такой пес может стоить более 40 тысяч рублей. Собака рыжеватого окраса откликается на кличку Грей. У пса есть паспорт и клеймо на брюхе. А его щенок откликается на кличку Чак.

Уважаемые читатели! Если вы видели пса, который изображен на фото, или заметили похожий автомобиль в день инцидента – сообщите в редакцию по номеру: 8-923-145-11-03. Мы передадим ваши контакты хозяевам собак.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber