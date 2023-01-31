«Ждал ухода коллег и таскал провода в подвал»: 19-летний мигрант украл из аэропорта Толмачево электрический кабель на 40 тысяч рублей

19-летний мигрант украл из аэропорта Толмачево электрический кабель на 40 тысяч рублей. Фото: стоп-кадр.
В транспортную полицию обратились представители стройфирмы. Они сообщили, что с технической территории аэропорта Толмачево пропал электрический кабель на сумму свыше 40 тысяч рублей. Полицейские вычислили и установили воришку.
– Оказался им 19-летний гражданин одной из азиатских республик. Он, работая на территории аэровокзального комплекса, в течении нескольких дней похищал отрезки силовых медных кабелей, которые были нужны для установки вентиляции и кондиционеров. Молодой человек дожидался окончания трудового дня и ухода своих коллег с рабочих мест. Затем переносил провода в ближайший подвал, – рассказали в УТ МВД по СФО.
Мигрант хотел сдать свыше 30 метров кабеля в пункт приема металлолома. Вырученные за него деньги мечтал спустить на своим нужды.
На него возбудили уголовное дело за кражу. Мигранту светит до 2-х лет колонии.
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