Андрей Травников заявил о полной поддержке семей участников спецоперации со стороны властей Новосибирской области. Фото: правительство НСО

Власти Новосибирской области точечно работают с каждой семьей военнослужащих, выполняющих задачи СВО. Губернатор Андрей Травников подчеркнул: родным бойцов оказывается любая помощь — от решения вопросов хозяйственных до вопросов здравоохранения, обучения.

— Мы работаем с каждой семьей: решение вопросов устройства детей в детсады или школы, поступление в колледжи или вузы, оказание психологической помощи если необходимо. Отдельный блок помощи развернут по реабилитации тех ребят, которые возвращаются с СВО в отпуск или по завершению выполнения задач, медицинская помощь для получивших ранения, — сообщил губернатор.

Самыми востребованными мерами поддержки оказались: 50% компенсация на оплату жилья и услуг ЖКХ, питание детей в школах и полная компенсация родительской платы за детсад. Однако поддержка не ограничивается только этими пунктами — с каждой семьей участника СВО работают отдельно, точечно определяются необходимые виды помощи.

Помогают отвечать на вопросы семей военнослужащих депутатские корпусы муниципальных образований региона, общественные организации, как, например, Общероссийский народный фронт, Комитет семей воинов Отечества.

Так, родные бойцов могут задать свои вопрос обратившись на горячую линию министерства труда и соцразвития региона — 8-800-100-00-82, в Региональный штаб Комитета семей воинов Отечества в Новосибирской области — 8-800-60-20-18.

— Уважаемые родные бойцов, если у вас есть вопросы — любые — от хозяйственных до образования и медицины, вы по любому удобному адресу можете дать знать об этом, мои коллеги отреагируют, — обратился к семьям военнослужащих Андрей Травников.

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