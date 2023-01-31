«На месте пожарная, полиция и скорая»: частный дом загорелся на Ленинградской улице в Новосибирске

Частный дом загорелся на Ленинградской улице в Новосибирске. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Во вторник, 31 января, на улице Ленинградской в Новосибирске загорелся частный жилой дом. Об этом в соцсети рассказали очевидцы.

– На место прибыли пожарные, полиция и скорая помощь, – написали горожане в группе «Инцидент Новосибирск».

На фото с места ЧП видно, что пламя охватило крышу дома.

Пока не ясно, есть ли в пожаре пострадавшие. В ГУ МЧС по НСО сообщили, что прокомментируют ЧП позже.

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