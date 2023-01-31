В Новосибирской области простились с 22-летним военнослужащим, погибшим в ходе спецоперации

В Новосибирской области простились с погибшим 22-летним военнослужащим. Фото: Администрация Куйбышевского района.

Военнослужащий из Новосибирской области Андрей Сыздыков погиб в ходе проведения спецоперации. С 22-летним героем простятся во вторник, 31 января, в родном маленьком поселке Бергуль Куйбышевского района. Об этом сообщили в районной администрации.

Андрей учился в Венгеровской школе № 1, затем поступил в колледж на мастера отделочных и строительных работ. В ходе выполнения боевого задания на СВО парень героически погиб 1 января 2023 года.

Прощание состоится в 15:30 в поселке Бергуль, в доме № 4 по улице Северная, квартира 2.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала об учениках одной из школ в Новосибирской области, которые сушат сухари и шьют мешочки, чтобы отправить посылки для военнослужащих, участвующих в спецоперации.

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