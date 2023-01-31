«Нес его на себе»: под Новосибирском транспортный полицейский спас пенсионера, свалившегося в овраг с ледяной водой

Под Новосибирском транспортный полицейский спас от гибели пенсионера, свалившегося в овраг с ручьем. Фото: стоп-кадр.

В транспортную полицию обратился машинист поезда. Он сообщил, что на перегоне между станциями Издревая и Жеребцово рядом с путями лежит человек. На место сразу же направили оперативно-следственную группу. Однако из-за переметов и снежных завалов полицейские даже на внедорожнике не сумели добраться до места, где заметили человека.

– Поэтому оперативный дежурный незамедлительно связался с уполномоченными работниками РЖД. Совместно они организовали доставку до места сотрудника линейного отдела, майора транспортной полиции Алексея Шмакова. После остановки поезда транспортный полицейский пешком пошел вдоль железнодорожной насыпи. Там он заметил санки и следы, ведущие в овраг с ручьем. Офицер спустился вниз и увидел провалившегося в воду мужчину. Он не мог самостоятельно подняться, – рассказали в УТ МВД СФО.

Майор достал мужчину из воды и на себе донес сперва до железнодорожной насыпи, а затем до остановочной платформы. Рядом с мужчинами остановили ближайший грузовой поезд. На нем эвакуировали пострадавшего до станции Издревая. Там передали бригаде медиков.

Спасенным оказался 65-летний пенсионер. Его госпитализировали. Врачи диагностировали сибиряку обморожение рук и травму головы. Сейчас угрозы его жизни и здоровью нет.

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