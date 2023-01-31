В Новосибирске на 15 часов задерживается самолет в Якутск

В Новосибирске рейс до Якутска задержали более чем на 15 часов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В новосибирском аэропорту Толмачево 116 пассажиров ждут рейса в Якутск с 15-часовой задержкой. Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

За сутки длительные задержки более 15 часов объявили на двух рейсах авиакомпании «Якутия». Самолет в Сочи должен был вылететь из Новосибирска в 13:25 30 января, но отправился только утром 31 января.

В Новосибирске 116 пассажиров ждут рейса в Якутск. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Взлет самолета до Якутска перенесли с 1:20 на 17:00.

Транспортная прокуратура проследит, чтобы все пассажиры получили обязательный комплекс бесплатных услуг во время ожидания.

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