В Новосибирске жесткое ДТП с самосвалом и «Тойотой Камри» перекрыло движение в сторону Бугринского моста. Фото: "АСТ-54".

Во вторник, 31 января, в Новосибирске на улице Ватутина большегруз столкнулся с легковушкой. Авария затруднила движение транспорта в сторону Бугринского моста.

– Участники аварии практические полностью перекрыли движение в сторону Бугринского моста. Собирается пробка, – рассказали в группе «АСТ-54».

Известно, что произошло ДТП напротив дома №34/1. На кадрах с места аварии видно, что в столкновении «Тойоте» серьезно повредило переднюю часть.

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