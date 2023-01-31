«Забивали ногами, руками и битой»: под Новосибирском два 21-летних парня убили знакомого ночью у подъезда

В Новосибирской области вынесли приговор парням, насмерть избившим 22-летнего парня у подъезда в Искитиме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Искитиме огласили приговор 21-летним извергам. Они до смерти забили 22-летнего знакомого у подъезда. Их судили по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ « Убийство, совершенное группой лиц». Об этом сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

– Следствие и суд установили, что 5 февраля 2021 года приятели встретили у подъезда дома Искитиме своего знакомого. Произошла ссора. В ходе конфликта молодые люди жестоко избили потерпевшего. Они нанесли ему не менее 30 ударов руками, ногами, а также битой. Пострадавший умер в больнице от полученных травм, – уточнили в Следственном комитете.

Суд назначил сибирякам 11 лет в колонии строгого режима с испытательным сроком на 1 год каждому.

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