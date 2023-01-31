«Переломало пальцы»: в Новосибирске 26-летний парень застрял рукой в ремнях и роликах двигателя машины

В Новосибирске парню, застрявшему рукой в ремнях автомобильного двигателя, переломало пальцы. Фото: МАСС.

В Кировском районе Новосибирска помощь спасателей понадобилась 26-летнему парню. Он застрял рукой в двигателе машины. Об этом рассказали в МАСС.

– Вызов на улицу Бородина поступил вечером 30 января. У молодого человека рука застряла в приводных ремнях и натяжных роликах двигателя автомобиля. Спасатели деблокировали руку. В результате ЧП новосибирцу переломало пальцы, – рассказали в службе спасения.

Пострадавшего с травмами передали бригаде медиков.

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