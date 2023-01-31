В мэрии рассказали, какие новосибирские улицы очистят от снега 31 января. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске власти продолжают борьбу со снегом. Пока, по словам горожан, им завалены многие проезжие части, въезды во дворы и тротуары. В мэрии рассказали, на каких улицах уберут снег во вторник, 31 января.

Днем снег вывезут с улицы Нарымской в Железнодорожном районе. В Заельцовском районе очистят от завалом улицу Дуси Ковальчук, запланирована уборка и в Калининском районе на улице Гребенщикова. На Октябрьской магистрали в Октябрьском районе тоже уберут снег. Уборку улиц от завалов проведут на улице Геров Революции в Первомайском районе, а также на проспекте Строителей, дамбе ГЭС в Советском районе. В Центральном округе от завалов очистят Красный проспект и улицу Ипподромскую.

В мэрии призвали автовладельцев не ставить машины на этих улицах во время уборки.

График выхода техники будет зависеть от погоды, уточнили в мэрии.

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