В мэрии рассказали, какие новосибирские улицы очистят от снега 31 января.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске власти продолжают борьбу со снегом. Пока, по словам горожан, им завалены многие проезжие части, въезды во дворы и тротуары. В мэрии рассказали, на каких улицах уберут снег во вторник, 31 января.
Днем снег вывезут с улицы Нарымской в Железнодорожном районе. В Заельцовском районе очистят от завалом улицу Дуси Ковальчук, запланирована уборка и в Калининском районе на улице Гребенщикова. На Октябрьской магистрали в Октябрьском районе тоже уберут снег. Уборку улиц от завалов проведут на улице Геров Революции в Первомайском районе, а также на проспекте Строителей, дамбе ГЭС в Советском районе. В Центральном округе от завалов очистят Красный проспект и улицу Ипподромскую.
В мэрии призвали автовладельцев не ставить машины на этих улицах во время уборки.
График выхода техники будет зависеть от погоды, уточнили в мэрии.
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