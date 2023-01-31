В Новосибирске мать и ребенок с диабетом получили инсулин и тест- полоски после вмешательства прокуратуры

В Новосибирске мать и ребенка с инвалидностью обеспечили нужными лекарствами после вмешательства прокуратуры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске прокуратура провела проверку в городской поликлинике № 18 и выяснила, что пациентам с диабетом не всегда вовремя выдают лекарства и необходимые медицинские изделия. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

– Состоящие на учете у эндокринолога ребенок- инвалид и его мама- инвалид с диагнозом инсулинозависимый сахарный диабет не обеспечены тест-полосками и инсулином в необходимом объеме, – сообщили в ведомстве.

Главный врач поликлиники получил представление от прокуратуры, трое ответственных за выдачу лекарств лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

После этого семья получила инсулин и тест-полоски.

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