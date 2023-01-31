Роспотребнадзор Новосибирской области опроверг принудительную вакцинацию от кори в регионе.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Роспотребнадзоре Новосибирской области опровергли принудительную иммунизацию от кори в регионе. В ведомстве уточнили, что проводят активную работу по вакцинации непривитого населения в связи с неблагоприятной эпидобстановкой.
– Проводится активная работа по проведению иммунизации от кори жителей, которые ранее не были привиты, не переболели или не имеют таких сведений, – говорится в официальном сообщении Роспотребнадзора.
В ведомстве добавили, что людям разъясняют, что прививки важны и нужны для профилактики кори.
При этом, подчеркнули в Роспотребнадзоре, люди могут отказаться от вакцины.
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