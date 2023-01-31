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НовостиОбщество31 января 2023 2:05

Роспотребнадзор Новосибирской области опроверг принудительную вакцинацию от кори в регионе

У людей есть возможность отказаться от прививки
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Роспотребнадзор Новосибирской области опроверг принудительную вакцинацию от кори в регионе.

Роспотребнадзор Новосибирской области опроверг принудительную вакцинацию от кори в регионе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Роспотребнадзоре Новосибирской области опровергли принудительную иммунизацию от кори в регионе. В ведомстве уточнили, что проводят активную работу по вакцинации непривитого населения в связи с неблагоприятной эпидобстановкой.

– Проводится активная работа по проведению иммунизации от кори жителей, которые ранее не были привиты, не переболели или не имеют таких сведений, – говорится в официальном сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что людям разъясняют, что прививки важны и нужны для профилактики кори.

При этом, подчеркнули в Роспотребнадзоре, люди могут отказаться от вакцины.

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