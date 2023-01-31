«Хозяйка кричала, звала на помощь»: двое новосибирцев спасли собаку на поводке, которую чуть не задушило лифтом

В Новосибирске собаку на поводке чуть не задушило лифтом. Фото: "Моя Первомайка".
В Первомайском районе Новосибирска едва не произошла трагедия. Там чудом не погибла собака на поводке – ее придушило лифтом. Спасли животное неравнодушные очевидцы. Информация об инциденте появилась в соцсети 30 января.
– Хозяйка после прогулки с собакой зашла в лифт, держа пса на поводке. Девушка не успела среагировать, когда двери подъемника закрылись, а питомец остался снаружи. На крики хозяйки, запертой в кабине, отозвались двое мужчин. Они помогли освободить собаку из удушающего плена. Этим спасли питомцу жизнь, – рассказали в группе «Моя Первомайка».
В паблике добавили, что сейчас с собакой все в порядке.
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