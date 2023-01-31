«Скорую не вызвать, к дому не подъехать»: в Новосибирске, увязшие в снегу тракторы, заблокировали проезды во двор

В Новосибирске два трактора, чистящие дороги, застряли в снегу. Фото: "АСТ-54".

В снегу, завалившем Новосибирск, продолжают тонуть машины. Вязнут даже тракторы, которые чистят дороги. Так, сразу 2 транспортных средства застряли в новосибирских дворах, забуксовав в снежной массе. Об этом горожане рассказали в соцсети.

Тракторы застряли в разных местах города. Первый забуксовал на улице Гладкова и перегородил проезд во двор.

– Заблокировал всю дорогу. Мало того, что там и так застревают люди, так сейчас вообще не подъехать к дому, даже скорую не вызвать. Живём с маленьким ребёнком, даже на санках не проехать, — написала жительница Новосибирска в группе «АСТ-54».

Второй трактор увяз в снегу во дворе дома № 7 на Учительской улице во время уборки дороги.

– На помощь ему приехал КамАЗ. С третьей попытки наконец удалось вытянуть «репку», – рассказали очевидцы.

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