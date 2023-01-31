Дороги Новосибирска утром 31 января сковали пробки в 8 баллов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Транспортный коллапс продолжается в Новосибирске. Буря утихла, но дороги по-прежнему завалены снегом. Из-за этого на них жуткие пробки и массовые ДТП. Уровень заторов на утро 31 января достиг в городе 8 баллов. Рассказываем, где самая сложная обстановка, по данным «2ГИС».

Пробки на проезде Энергетиков, улицах Станционной, Широкой, затор на площади Труда в обоих направлениях. На Ватутина, Котовского и Станиславского движение тоже затруднено. Не проехать по Троллейной, Немировича-Данченко, Титова и Сибиряков-Гвардейцев. Заторы на улицах Блюхера, Петухова, Новогодней и на Советском шоссе. Жуткая пробка на Октябрьском мосту.

На правом берегу сложная обстановка на Большевистской улице. Также не проехать по Выборной, Кирова, Никитина и Бориса Богаткова. Пробки на Красном и Дзержинском проспектах, а также на Гусинобродском шоссе. Движение по улицам Богдана Хмельницкого, Дуси Ковальчук, Ипподромской и Авиастроителей тоже затруднено.

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