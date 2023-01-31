«Света нет вообще»: жители улицы Выборной в Новосибирске пожаловались на бесполезные фонари

Новосибирцам приходится добираться домой не только по огромным сугробам, но и по темноте. Фото: Кадр из видео\читатель КП-Новосибирск

Некоторым новосибирцам приходится добираться домой не только по огромным сугробам, но и по темноте. Так, на отсутствие освещения у дороги жалуются жители улицы Выборной.

— Улица выборная, освещения просто нет, — говорит читатель КП-Новосибирск на видео, который он прислал в редакцию.

На кадрах ролика видно, что участок дороги не только завален светом, но и не освещен. Причем сами по себе фонари на видео видны, но свою прямую функцию они не выполняют.

Ранее КП-Новосибирск публиковала жалобы жителей улицы Воинской на заснеженную дорогу, по которой дети добираются в школу. Из-за отсутствия возможности пройти по тротуару, первоклассникам приходится идти по проезжей части. Впрочем, некоторые все же решают пробираться по огромным сугробам, но удобным такой способ точно назвать нельзя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Первоклассники шагают по проезжей части»: новосибирцы пожаловались на заваленную снегом дорогу у школы на Воинской

Новосибирцы пожаловались на нечищеную от снега дорогу у школы на улице Воинской (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер