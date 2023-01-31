В Новосибирской области почти тысяча сирот получит жилье в 2023 году

В Новосибирской области в 2023 году жилье получат 997 детей-сирот. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области в 2023 году жилье получат 997 детей-сирот. Это больше прошлого года почти на треть.

— Финансирование на приобретение и строительство жилья для детей-сирот в 2023 году увеличилось на 43, 8 % по сравнению с 2022 годом и составило свыше 3, 7 миллиардов рублей (порядка 2, 6 миллиардов рублей на приобретение жилья и сертификаты, более 1, 1 миллиарда рублей — на строительство), — цитирует пресс-служба областного правительства министра труда и соцразвития Елену Бахареву.

Кроме того, в Новосибирской области в 2021 году начал действовать жилищный сертификат на покупку жилья для сирот. Размер выплаты по сертификату в 2023 году составляет от 2, 9 миллионов рублей до 4, 1 миллионов рублей. Зависеть это будет от размера муниципального образования, на территории которого он выдается.

Условия подачи на обеспечение жильем для сирот тоже упрощены: отменено требование к сроку трудоустройства. Ранее желающему подать заявление необходимо было иметь непрерывные трудовой стаж не менее полугода.

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