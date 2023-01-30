«Он весь переломан, сейчас в реанимации»: в Новосибирске избили отца известного полицейского-блогера

Отца Тропмана сначала избили, а потом дотащили до подъезда. Фото: Кадр из видео/Телеграм-канал Вадима Тропмана

В Новосибирске неизвестные жестоко избили отца блогера Вадима Тропмана. Он 5 лет отработал в ГАИ, а недавно решил сменить поле деятельности и теперь снимает ролики в форме и рассказывает подписчикам про тонировку, о том, сложно ли устроиться на работу в органы и как восстановить водительские права. О случившейся беде он также написал в своем телеграм-канале.

— Моего отца избили, он переломан практически весь, сейчас в реанимации. Случилось все на Затулинке, сама драка была на Зорге, 215. Потом, по официальной версии, отец, пока был в силах, позвонил своему однокласснику, и он уже дотащил его до Зорге, 271, — написал Тропман в своем телеграм-канале.

Момент, когда 47-летнего отца новосибирца тащат домой, попал на запись видеокамеры домофона. Сейчас Вадим пытается выяснить, кто напал на его папу.

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Он рассказывает подписчикам про тонировку, о том, сложно ли устроиться на работу в органы и как восстановить водительские права (подробнее).

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