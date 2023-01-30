«Ангина его «душила», но никто не помог»: сибирячка обвинила врачей в смерти семилетнего сына

Жительница Алтайского края обвинила врачей в смерти семилетнего сына от ангины. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жительница Алтайского края обвинила врачей в смерти семилетнего сына от ангины. Случилось ЧП 28 января. Как сообщает КП-Алтай, до дня трагедии ребенок лечился дома. Сначала родители якобы отказались от госпитализации, поскольку в больнице не было нужных врачей. Но в какой-то момент ситуация стала критической и мальчика все же госпитализировали. Не стало его уже в стенах больницы.

— Умер от ангины, она его «задушила». Мальчика можно было спасти, но на дежурстве не оказалось никого кроме медсестры. Кроме того, в больнице в реанимации нет ничего кроме наркоза. Оборудование давно устарело, кислорода нет, ничего нет. А по документам всё есть, — писала в соцсетях мама мальчика.

Жители Волчихинского района, где все случилось, и до произошедшего жаловались на местную систему здравоохранения. А после трагедии с ребенком и вовсе собрали инициативную группу, чтобы потребовать отставки главврача местной больницы.

После смерти мальчика следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

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