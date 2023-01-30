В Новосибирске под окнами многоэтажки на Герцена нашли тело женщины

Под окнами многоэтажки нашли тело женщины. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске 30 января под окнами многоэтажки на улице Герцена, 6 нашли тело женщины. Информация об этом появилась в паблике ВКонтакте «Инцидент Новосибирск». В полиции подтвердили, что был найдет труп.

— На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются причины, обстоятельства произошедшего, личность женщины, — рассказали КП-Новосибирск в региональном МВД.

По словам очевидцев, женщина погибла на месте.

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