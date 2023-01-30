Два рыбака застряли на льду Новосибирского водохранилища из-за сломанного мотобуксировщика

Спасатели помогли рыбакам добраться до берега и отбуксировали их сломанную технику. Фото: "Спасатели МАСС"

На льду Новосибирского водохранилища из-за сломанного мотобуксировщика застряли два рыбка. Произошел инцидент 29 января.

— Осматривая в бинокль акваторию водохранилища, спасатели увидели, что два рыбака не могут завести мотобуксировщик. К ним на помощь вышел снегоход со спасателями. Мужчины пояснили, что их мотобуксировщик сломался и заглох, — рассказали в МАСС.

Спасатели пояснили, что отбуксировали сломанную технику рыбаков к берегу. Медицинская помощь мужчинам не потребовалась.

Напомним, что спасатели попросили рыбаков воздержаться от выхода на лед. Из-за потепления на Оби появились промоины и большие открытые участки с чистой водой. А значит появился риск оступиться и оказаться в ледяной воде.

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