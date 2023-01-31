В Новосибирске наконец перестанет идти снег. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последний день января в Новосибирске наконец закончится снегопад. Погода будет пасмурная, с умеренными морозами: ночью -12…-14, днем -9…-11.

— Будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. На дорогах местами гололедица. Южный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью будет -12…-17 градусов, местами до -22, днем -9…-14. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер