В Новосибирске наконец перестанет идти снег.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В последний день января в Новосибирске наконец закончится снегопад. Погода будет пасмурная, с умеренными морозами: ночью -12…-14, днем -9…-11.
— Будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. На дорогах местами гололедица. Южный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области ночью будет -12…-17 градусов, местами до -22, днем -9…-14. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду.
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