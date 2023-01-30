23 и 28 января Новосибирск побил рекорд по количеству выпавшего снега

В Новосибирске последние несколько дней выдались на редкость снежными. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске последние несколько дней выдались на редкость снежными. По словам синоптиков, такого снегопада в городе не было за всю его историю.

— 23 и 28 января было зафиксировано наибольшее количество осадков за всю историю города. Предыдущий рекорд был установлен в 1926 году. Тогда на улицы выпало 7, 3 миллиметра снега. В минувшую субботу этот же показатель составил 14 миллиметров, — сообщает пресс-центр мэрии.

В мэрии также отметили, что с начала зимнего сезона дорожные службы вывезли с улиц Новосибирска 751778, 5 кубометров метра снега.

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