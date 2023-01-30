За неделю в Новосибирске отловили 28 бездомных собак

В Новосибирске за неделю отловили 28 бездомных собак. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске за неделю отловили 28 бездомных собак. Об этом сообщили в мэрии города.

Животных с улиц забирают представители «Новосибирского центра по проблемам домашних животных». Затем они стерилизуют и вакцинируют хвостатых подопечных.

− С 19 по 25 января отловлено 28 животных. Больше всего изъято в Ленинском районе – 18, в Первомайском районе – 4, − рассказали в муниципалитете.

В понедельник, 30 января, бригады МКУ «НЦПДЖ» выезжали в Первомайский район. Там они поймали еще трех бродячих собак.

Ранее местные жители неоднократно жаловались на бездомных животных, держащих их в страхе. Так, недавно стая бродячих собак чуть не растерзала ребенка на глазах отца.

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