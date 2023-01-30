ХК «Сибирь» обыграла хабаровский «Амур» со счетом 2:1

Хоккейная «Сибирь» обыграла хабаровский «Амур». Фото: ХК "Сибирь"

Хоккейная «Сибирь» обыграла хабаровский «Амур» во время выездного матча. Игра, состоявшаяся в понедельник, 30 января, закончилась со счетом 2:1.

Первая шайба была заброшена «Сибирью» в первом периоде. Во втором периоде хабаровские хоккеисты сравняли счет. Третий период был сыгран в ничью, а победу сибирякам принесла шайба забитая уже во время овертайма.

С «Амуром» ХК «Сибирь» также проведет свой следующий матч, который состоится 1 февраля.

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