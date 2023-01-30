«Мать ногтей и троих детей»: новосибирская мастер маникюра выиграла чемпионат России по стрельбе из лука

Многодетная сибирячка стала КМС за три года. Фото: Предоставлены Татьяной Щетининой

Новосибирская мастер маникюра Татьяна Щетинина выиграла Чемпионат России по стрельбе из лука. Сибирячка рассказала КП-Новосибирск, как хобби стало для нее профессиональным спортом:

- В июле 2019 года я отдыхала на Алтае, где в первый раз попробовала стрелять из лука – мне понравилось. Дальше занималась в Новосибирске, сначала просто стреляла для себя, потом начала стрелять из классического лука с прицелом. Участвовала в соревнованиях в Новосибирске, Кузбассе, Барнауле, затем перешла на классический лук без прицела, – рассказала КП-Новосибирск Татьяна Щетинина.

Татьяна выиграла Чемпионат России. Фото: Предоставлены Татьяной Щетининой

В 2021 году Татьяна в первый раз поехала на Чемпионат России по 3D-стрельбе и заняла там первое место. В прошлом году сибирская лучница стала второй на Чемпионате РФСЛ по стрельбе на 18 метров и первой на Чемпионате РФСЛ по стрельбе на 50 метров, выиграла Кубок России по 3D-стрельбе. В январе 2023 года Татьяна взяла «бронзу» в стрельбе на 18 метров, а затем выиграла Чемпионат России в стрельбе из бесприцельного лука.

– Я мастер маникюра и педикюра, подолог. А еще – мама троих сыновей, есть собственная студия. Это все регулярные тренировки и грамотный тренер Денис Хан. Как я все успеваю? Когда занимаешься любимым делом, то всегда найдется время, – сообщила Татьяна Щетинина

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