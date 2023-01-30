«Человека мне не жалко»: в Новосибирске суд оставил в силе приговор об убийстве в магазине

Подсудимый ударил жертву прямо в магазине при покупателях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске оставили в силе приговор об убийстве в магазине. ЧП произошло утром 2 апреля 2022 года в круглосуточной торговой точке на улице Коминтерна.

Около полуночи 47-летний подсудимый встретился со знакомым у магазина. Он зашел в помещение, там выпил, потом отправился в гости к приятелю. Там они играли в карты. Утром собутыльники вернулись в магазин, между ними произошла ссора. В ходе конфликта подсудимый ударил знакомого ножом в грудь, тот умер на месте от потери крови.

- Продавщица магазина видела, как подсудимый общался с потерпевшим. Затем подсудимый сказал: «Мне жалко кошечку, собачку, но человека мне не жалко». Затем ударил потерпевшего, тот упал и захрипел. Подсудимый сразу вышел из магазина, – сообщила продавщица-свидетель по делу.

Подсудимый вину не признал. Заявил, что он не при чем. А ножом погибшего якобы ударил третий собутыльник

- Ранее мужчина не был судим. Дзержинский районный суд назначил ему девять лет лишения свободы строгого режима. Новосибирский областной суд оставил решение без изменения, приговор вступил в законную силу, – сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратура Новосибирской области Екатерина Махова.

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