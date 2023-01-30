В Новосибирске начнут ездить 9 троллейбусов с автономным ходом

В Новосибирске 1 февраля выйдут на линию 9 троллейбусов с автономным ходом. Фото: Мэрия Новосибирска

В Новосибирске 1 февраля выйдут на линию 9 троллейбусов с автономным ходом. Они будут ходить по маршруту № 36. Готовность троллейбусов к работе проверил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Еще 49 троллейбусов в Новосибирск должны поступить в 2024 году. Фото: Мэрия Новосибирска

— В рамках нацпроекта БКД в Новосибирск поступила партия из девяти троллейбусов с автономным ходом. Еще 49 единиц мы получим в 2024 году. Этот вид транспорта может использовать как имеющуюся контактную сеть, так и возможности автономного хода — обслуживать отдалённые микрорайоны и новые жилмассивы, где не проведена контактная сеть, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Кроме того, при поддержке губернатора, правительства, министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области мы подписали лизинговый контракт, по которому в этом году получим ещё 120 троллейбусов. И обновим более половины троллейбусного парка ГЭТ.

Троллейбусы будут ходить по маршруту № 36. Фото: Мэрия Новосибирска

Машины, которые выйдут на улицы города в феврале, закреплены за определенным маршрутом — это условие участия в нацпроекте. Данная партия отправится на маршрут № 36, который изменил ход следования и название с «Ул. Лазурная — М. «Речной вокзал» на «Ул. Лазурная — Вокзал «Новосибирск-Главный».

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