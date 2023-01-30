«Фуры буксуют в снегу и блокируют проезд»: Новосибирск сковали 10-балльные пробки

Город встал в пробках из-за буксующих в снегу фур. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 30 января Новосибирск сковали 10-балльные пробки. Традиционно стоят улицы Большевистская, Станционная, Ипподромская, Ватутина, а также Димитровский мост. Причем причиной пробок стали не только загруженность магистралей и ДТП, но нечищенные от снега дороги.

Вот такие сообщения в 2ГИС пишу водители:

— Час уже стоим на одном месте. Фуры подняться не могут.

— Встала фура, проезда в сторону Кирова нет.

— Фура встала, еще и «ГАЗель» закопалась, — почти единогласно комментируют новосибирцы ситуацию на дорогах.

Напомним, что из-за круглосуточных снегопадов глава региона Андрей Травников поручил подключиться к уборке снега в Новосибирске Минтранс и Минстрой.

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