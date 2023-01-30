Ему стало плохо: 31-летний сибиряк умер за рулем на оживлённой дороге

31-летний сибиряк умер за рулем на оживлённой дороге. Фото: Телеграм-канал "Инцидент Кузбасс".

Жуткий случай произошел в соседнем регионе, Кузбассе. Там за рулем иномарки умер молодой мужчина. Как пишет «Сибдепо», житель Кемерово скончался во время движения.

По информации ГИБДД, произошло ЧП утром 30 января. 31-летний водитель «Рено» ехал по проспекту Ленина в сторону 50 лет октября. Ему внезапно стало плохо. Из-за чего машина наехала на препятствие – снежный вал.

– По предварительным данным, у водителя признаки биологической смерти, трагедия не связана с ДТП, – уточнили в Госавтоинспекции.

Судмедэкспертиза установит причину смерти молодого кемеровчанина.

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