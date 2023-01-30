«Только не хороните в гробу!». Стало известно посмертное желание студента НГТУ, найденного погибшим в Новосибирске

Посмертное желание молодой человек озвучил в своем прощальном письме. Фото: Лиза Алерт НСО

Студент НГТУ, которого нашли погибшим в Новосибирске, хотел, чтобы его кремировали. Такое посмертное желание молодой человек озвучил в своем прощальном письме, которое оказалось в распоряжении КП-Новосибирск.

Пугающее послание парень опубликовал на своей странице «ВКонтакте» 11 января – в тот день он как раз исчез.

− Не надо меня хоронить в гробу. Я серьезно. Фу. Нет. Кремируйте! Хочу быть прахом. И не который в горшочке будет стоять. Высыпите прах рядом с каким-нибудь молодым деревцем. Пусть это будет для него удобрением, − написал студент.

Напомним, тело парня обнаружили 28 января на территории одного из садовых обществ. Следователи начали проверку по данному факту. Из-за чего умер молодой человек – пока неизвестно.

Как ранее рассказала подруга погибшего, у него были проблемы с учебой и семьей. Студент признавался, что ему все надоело.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в своем письме парень обвинял мать и отчима – они якобы не уделяли ему времени и игнорировали его душевные переживания.

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