«Первоклассники шагают по проезжей части»: новосибирцы пожаловались на заваленную снегом дорогу у школы на Воинской

Новосибирцы пожаловались на нечищеную от снега дорогу у школы на улице Воинской. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске жители улицы Воинской пожаловались на заваленную снегом дорогу. По их словам, на ней вязнут машины, а пешеходы вынуждены пробираться по сугробам или идти по проезжей части. Причина – нечищеные тротуары. Горожане прислали КП-Новосибирск видео, на котором виден творящийся на дороге беспредел.

– Вот так вот нам начистили дорогу, что машины вязнут, а людям приходится по проезжей части идти или в сугробах тонуть. Первоклассники каждое утро так шагают в школу, – рассказали КП-Новосибирск читатели.

По их словам, они обращались в ЕДДС, но там их жалобу проигнорировали. Новосибирцы намерены обратиться в прокуратуру.

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