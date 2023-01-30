В Новосибирске изменился адрес для выдачи разрешений на возврат машин со штрафстоянки

С 31 января выдача разрешений на возврат машин со штрафстоянки будет происходить по другому адресу.
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
В Новосибирске изменился адрес выдачи разрешений на возврат машин со штрафстоянки. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
— С 31 января 2023 года за разрешением на возврат машин следует обращаться по адресу: улица Нижегородская, 272 к. 2. Рабочие часы с 9:00 до 21:00 без выходных, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.
В ведомстве пояснили, что после девяти вечера следует обращаться в дежурное отделение полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску, расположенного на улице Станционная, 24/1
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