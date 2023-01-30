«Перевел тебе большую денежку»: в Новосибирске с горе-отца взыскали 178 тысяч рублей в пользу 18-летней дочери

В Новосибирске со счета горе-отца списали 178 тысяч рублей в пользу совершеннолетней дочери. Фото: УФССП по Новосибирской области.

В Новосибирске 44-летний мужчина не платил алименты дочери. Девушке уже исполнилось 18, но помощи от горе-отца она так и не получила. В дело вмешались судебные приставы и исправили ситуацию.

Известно, что одно исполнительное производство прекратили, когда девочка достигла совершеннолетия. Но возбудили другое. В документе указали, что задолженность нужно взыскать на лицо, достигшее 18-ти лет.

При этом вычислить должника не удавалось. На его счетах долгое время не было денег, имущества тоже на нем не числилось, по месту жительства и на приемах у пристава алиментщик не появлялся. Однако все же удалось обнаружить его банковский счет. С него сразу списали деньги, 178 тысяч рублей. Узнав, что этой суммы не стало, должник сразу пришел к приставу.

– Пристав-исполнитель разъяснила о наступлении ответственности гражданина, в случае неисполнения судебного решения. Мужчина в объяснении указал о своем новом месте проживания и сообщил, что планирует переехать в другой район и там трудоустроиться. При сотруднике должник позвонил дочери и сообщил, что перевел ей «большую денежку», – рассказали в УФССП по Новосибирской области.

Отцу-должнику нужно будет оплатить еще чуть больше половины взысканной суммы. Если он не сделает этого, ему светит уголовная ответственность.

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