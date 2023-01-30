В Заксобрание Новосибирской области из общественной палаты поступило обращение об отмене выборов мэра

В Заксобрание Новосибирской области поступило обращение из региональной общественной палаты. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Заксобрание Новосибирской области поступило обращение из региональной общественной палаты об отмене прямых выборов мэра. Его планируют рассмотреть на ближайшем профильном комитете.

— Обращение поступило в пятницу вечером, его планируется рассмотреть на заседании комитета по государственной политике, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе Заксобрания Новосибирской области.

Ближайшее заседание комитета запланировано на 14 февраля, однако его повестка еще формируется и может быть изменена. На заседание может прийти депутат из любого другого комитета, чтобы выразить свое мнение.

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