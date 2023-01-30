Пьяный новосибирец выломал дверь в магазин электроники, перепутав его с домом

Пьяный мужчина пытался выломал дверь в магазин электроники, перепутав его с домом.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске пьяный мужчина пытался выломиться в магазин с электроникой, перепутав его с домом. Произошло ЧП ночью 27 января на улице Титова. Утихомиривать сибиряка пришлось ГБР, приехавшим на место по сигналу тревоги.
— Мужчина выламывал входную дверь, упираясь ногой в стену. Он был сильно пьян. Когда его пытались остановить, он вырывался и продолжал ломать дверь. Своё неуёмное рвение мужчина объяснил тем, что очень сильно хочет попасть домой, но дверь почему-то не открывается, — рассказали в АБ «Гвардия».
Оказалось, что мужчина проживал на улице Пархоменко — в квартале от места происшествия. Неадекватного сибиряка гвардейцы передали полиции.
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