Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал усилить контроль за уборкой снега с улиц

В Новосибирске усилят контроль за уборкой снега с улиц.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске усилят контроль за уборкой снега с улиц. Об этом на оперативном совещании 30 января сообщил мэр города Анатолий Локоть.
Прошедшие выходные были невероятно снежными. Пешеходы тонули в сугробах, а транспорт буксовал на неочищенных от снега дорогах. Местные жители неоднократно жаловались на то, что техника не справляется с последствиями непогоды.
Градоначальник отметил, что ежесуточно в городе работает от 400 до 500 снегоуборочных машин. Из них 111 – это привлеченная техника.
− Хозяйствующие субъекты откликнулись на просьбу о помощи. Но, к сожалению, некоторые не только не откликнулись, но и плохо содержат свои территории. Вместе с надзорными органами проводим контроль таких территорий. Учитывая, что снегопады продолжаются, этот контроль будет усилен, − подчеркнул Анатолий Локоть.
Ранее КП-Новосибирск писала, что губернатор НСО Андрей Травников поручил Минтрансу и Минстрою помочь Новосибирску с уборкой снега. Они должны предоставить дополнительную спецтехнику.
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