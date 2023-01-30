В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП со скорой под Новосибирском

В ДТП погибли 4 человека. Фото: прокуратура НСО

В региональном Минздраве рассказали о состоянии трех пострадавших в ДТП со скорой помощью, которое произошло на Северном объезде под Новосибирском. Напомним, утром 24 января там столкнулись автомобиль скорой помощи и «Мицубиси». В ДТП погибли четверо: фельдшер и второй водитель неотложки, а также водитель и пассажир легковушки. Серьезные травмы получили первый водитель скорой и два пассажира «Мицубиси».

— У всех троих состояние стабильное. Двое в отделении травматологии, один — в отделении торакальный хирургии, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе регионального Минздрава.

Ранее сообщалась, что двух из трех пострадавших переведут в областную больницу, третьего же временно оставили в реанимации Коченевской ЦРБ.

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