Депутат новосибирского Горсовета Евгений Лебедев отправился в зону СВО

Депутат отправляется в Луганск. Фото: стоп-кадр из видео / https://vk.com/nashadz
Депутат Горсовета Новосибирска Евгений Лебедев отправился добровольцем в зону спецоперации. Об этом он сообщил в своей группе «ВКонтакте».
Евгений Лебедев уточнил, что поедет в город Луганск. Видео он записал на фоне аэропорта Толмачево.
− Убываю добровольно, по зову сердца. Когда вернусь – не знаю, − произнес депутат.
Евгений Лебедев отметил, что на период его отсутствия хозяйственные вопросы будет курировать помощник Максим Иванов. Также сибиряк добавил, что по возможности будет сообщать о своем местонахождении, чтобы избиратели не переживали.
В комментариях местные жители пожелали депутату вернуться домой целым и невредимым.
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