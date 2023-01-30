Депутат новосибирского Горсовета Евгений Лебедев отправился в зону СВО

Депутат отправляется в Луганск. Фото: стоп-кадр из видео / https://vk.com/nashadz

Депутат Горсовета Новосибирска Евгений Лебедев отправился добровольцем в зону спецоперации. Об этом он сообщил в своей группе «ВКонтакте».

Евгений Лебедев уточнил, что поедет в город Луганск. Видео он записал на фоне аэропорта Толмачево.

− Убываю добровольно, по зову сердца. Когда вернусь – не знаю, − произнес депутат.

Евгений Лебедев отметил, что на период его отсутствия хозяйственные вопросы будет курировать помощник Максим Иванов. Также сибиряк добавил, что по возможности будет сообщать о своем местонахождении, чтобы избиратели не переживали.

В комментариях местные жители пожелали депутату вернуться домой целым и невредимым.

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