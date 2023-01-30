Пьяный сибиряк ломился ночью в магазин электроники: он принял его за свой дом

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

27 января в 3.13 на пульт централизованного наблюдения ГВАРДИИ поступил сигнал тревоги из крупного магазина электроники на улице Титова. 73-й экипаж ГБР прибыл к месту вызова через 3 минуты. Подъезжая, «гвардейцы» увидели мужчину, который, упираясь ногой в стену, выламывал входную дверь. Он был задержан. Нарушителем оказался мужчина в возрасте около 35 лет, находившийся в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Ничего не соображая, он вырывался из рук охранников и пытался продолжить ломать дверь. Свое неуемное рвение мужчина объяснил тем, что очень хочет попасть домой, но дверь почему-то не открывается. При этом местом своего жительства назвал дом на улице Пархоменко, что в квартале от места происшествия. «Гвардейцы» передали задержанного сотрудникам полиции.

Еще одного дверного вандала задержали в этот день бойцы ГБР в поселке Элитный Новосибирской области. В 21.55 в магазин по продаже спиртных напитков на улице Молодежной, выламывая дверь, пытался проникнуть нетрезвый местный житель. Все его действия зафиксировала система видеонаблюдения. На следующий день, 28 января, когда хулиган пришел в магазин, продавец опознала его и нажала тревожную кнопку. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР объяснили нарушителю причину его задержания, но тот ничего не смог пояснить по существу задаваемых вопросов, так как не помнил о событиях минувшего вечера.

29 января еще один пьяный мужчина хулиганил в магазине «Пятерочка» на улице Сибиряков-Гвардейцев. Первый раз он заявился туда в 19.07 и всячески мешал продавцам работать, за что был выпровожен бойцами ГБР на улицу. Он вернулся в 19.40 и снова хулиганил, поэтому также был выведен. Оба раза реагировали на сигналы тревоги и приезжали в магазин бойцы ГБР-76 Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.