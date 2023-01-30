Ford Focus загорелся в Новосибирске на улице Ватутина. Фото: стоп-кадр.

В понедельник, 30 января, на улице Ватутина загорелась иномарка. Очевидцы сняли на видео полыхающую машину.

– Инцидент произошел во дворе дома № 19. Пламя охватило подкапотное пространство легковушки, – написали в группе «АСТ-54».

Машину потушили пожарные. Огонь серьезно повредил иномарку.

Что стало причиной ЧП, пока не ясно. Пострадавших в результате пожара нет.

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