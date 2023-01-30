Ford Focus загорелся в Новосибирске на улице Ватутина. Фото: стоп-кадр.
В понедельник, 30 января, на улице Ватутина загорелась иномарка. Очевидцы сняли на видео полыхающую машину.
– Инцидент произошел во дворе дома № 19. Пламя охватило подкапотное пространство легковушки, – написали в группе «АСТ-54».
Машину потушили пожарные. Огонь серьезно повредил иномарку.
Что стало причиной ЧП, пока не ясно. Пострадавших в результате пожара нет.
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