Под Новосибирском поезд насмерть сбил 53-летнего мужчину

Мужчина переходил ж/д пути в неположенном месте. Фото: Восточное МСУТ СК РФ

В Новосибирской области 53-летний мужчина попал под поезд, когда переходил ж/д пути в неположенном месте. От полученных травм сибиряк скончался на месте.

ЧП произошло ночью 29 января на 3286 километре пикета №3 станции Коченево, сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СК РФ. Увидев человека, машинист начал подавать сигналы повышенной громкости, а потом применил экстренное торможение. Однако избежать наезда не удалось.

− Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ – «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», − пояснили в пресс-службе.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

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