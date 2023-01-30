Двое новосибирцев избили и похитили односельчанина

Мужчину удерживали на металлической проволоке в доме. Фото: СУ СК РФ по НСО

Двое новосибирцев похитили односельчанина, с которым у них был длительный конфликт. В отношении мужчин возбудили уголовное дело, сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Все произошло 10 декабря 2022 года в одном из сел Искитимского района. Двое местных жителей – мужчины 33 и 40 лет, ночью напали на знакомого и начали его избивать. 35-летнему сибиряку нанесли множество ударов металлической трубой и деревянной доской.

После этого злоумышленники засунули свою «жертву» в багажник авто и отвезли в Сузунский район. Похищенного поместили в один из домов в деревне Камышенка. А чтобы он не сбежал – использовали металлическую проволоку.

− Мотивом совершения преступления стали длительные конфликтные отношения между односельчанами, − пояснили в СК.

Через некоторое время пленнику удалось сбежать. После этого пострадавший обратился с заявлением в территориальный следственный орган регионального следственного управления.

Похитителей задержали сотрудники уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский». В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного преступления, предусмотренного пунктом «а, в, г» части второй статьи 126 УК РФ – «Похищение человека, совершенное группой лиц с применением насилия и оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Злоумышленников заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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