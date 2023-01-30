Прокуратура внесла представление главе новосибирского Минздрава из-за долгов по контрактам

Министр здравоохранения Новосибирской области получил представление от прокуратуры.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Прокуратура Новосибирской области выявила многомиллионные долги учреждений, подведомственных Минздраву региона. Об этом сообщили в понедельник, 30 января, в пресс-службе областной прокуратуры.
Задолженности у медорганизаций в Ленинском, Октябрьском, Каргатском и Коченевском районах возникли из-за того, что они не оплачивали работу исполнителей по контрактам. Всего таких контрактов было 190, общая сумма задолженности составила почти 24 миллиона рублей.
В связи с этим министру здравоохранения Новосибирской области Константину Хальзову внесли представление. Долги перед подрядчиками погасили в полном объеме.
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