Прокуратура внесла представление главе новосибирского Минздрава из-за долгов по контрактам

Министр здравоохранения Новосибирской области получил представление от прокуратуры. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прокуратура Новосибирской области выявила многомиллионные долги учреждений, подведомственных Минздраву региона. Об этом сообщили в понедельник, 30 января, в пресс-службе областной прокуратуры.

Задолженности у медорганизаций в Ленинском, Октябрьском, Каргатском и Коченевском районах возникли из-за того, что они не оплачивали работу исполнителей по контрактам. Всего таких контрактов было 190, общая сумма задолженности составила почти 24 миллиона рублей.

В связи с этим министру здравоохранения Новосибирской области Константину Хальзову внесли представление. Долги перед подрядчиками погасили в полном объеме.

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