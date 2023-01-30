«Люди идут пешком до города»: фуры, застрявшие в снегу, заблокировали выезд из села Каменка под Новосибирском

Фуры, застрявшие в снегу, заблокировали выезд из села Каменка под Новосибирском. Фото: предоставлено читателями.

В понедельник, 30 января, на выезде из села Каменка под Новосибирском в снегу забуксовали фуры. Большегрузы не смогли подняться в горку. Из-за этого жители села застряли в многокилометровой пробке. Многие просто не смогли уехать в город на работу и учебу.

– Выезд и въезд из села Каменка заблокирован фурами, которые не могут подняться в горку. Люди, чтобы попасть на работу, идут пешком до города, – рассказали КП-Новосибирск жители села.

По словам сибиряков, пробки на выезде собираются уже пару месяцев.

– Если раньше доехать до центра Новосибирска получалось за 45 минут, то сейчас путь занимает минимум 2 часа. А сегодня люди просто не смогли выехать. Фура застряла, заблокировала движение в обоих направлениях. Дороги завалены снегом, очень узкие, никак не объехать, – добавили сельчане.

По их словам, не чистят не только дороги, но и тротуары. Из-за этого пешеходы ходят по проезжей части.

Ранее КП-Новосибирск писала, как застрявшую в снегу фуру пытался вытянуть водитель внедорожника.

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