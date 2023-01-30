Техника увязает в снегу: в Новосибирской области мусоровозы не могут проехать к контейнерам из-за сугробов

Мусоровозы не могут проехать к контейнерам из-за заметенных снегом дорог. Фото: Экология-Новосибирск

«Экология-Новосибирск» предупредила о том, что в некоторых населенных пунктах региона временно приостановлен вывоз мусора. А все потому, что мусоровозы не могут проехать к контейнерам из-за заметенных снегом дорог.

− Снежные заносы и нечищеные дороги не позволяют крупногабаритной технике, которая увязает в снегу, проехать к местам (площадкам) накопления отходов и осуществить выгрузку ТКО из контейнеров вовремя, − объяснили в группе регоператора «ВКонтакте».

Обстановка на дорогах в городе тоже оставляет желать лучшего. Препятствиями для водителей мусоровозов становятся нечищеные внутриквартальные проезды, утопающие в снегу контейнерные площадки, а также суженная из-за снежных бордюров проезжая часть.

Кроме того, из-за припаркованных по краям дороги машин места для проезда практически не остается. Легковушки там проскочат, а вот мусоровозы – нет.

В публикации подчеркнули, что беспрепятственный доступ к контейнерам должны обеспечивать управляющая компания или органы местного самоуправления.

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