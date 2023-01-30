В 2023 году на строительство ЛДС в Новосибирске потратят еще 690 миллионов рублей

В Новосибирской области из бюджета выделят еще 690 миллионов на достройку ледовой арены. Фото: ООО «ЭлинАльфа».

На достройку нового ЛДС в Новосибирске выделят еще несколько сотен миллионов рублей. Об этом в понедельник, 30 января, на оперативном совещании в правительстве региона сообщил министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Всего в 2023 году на ледовую арену предусмотрено 690 миллионов рублей. Деньги поступят из бюджета региона.

Из спортивных планов области на 2023 год – обустроить спортивные площадки в четырех районах региона, закупить новое оборудование для спортивных школ олимпийского резерва, поддержать 17 организаций, входящих в систему спортподготовки в Новосибирске и районах области, а также предоставить субсидии на оснащение спортплощадок в 18 заселенных территориях региона.

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